В Петергофе закрывают музеи из-за распространения «омикрона»

Музеи, которые работают в зимний период, не будут принимать посетителей со 2 по 13 февраля 2022 года. Это связано с эпидемиологической обстановкой в Петергофе. Будет открыт только Большой петергофский дворец.

Однако детям и подростком запрещено посещать музей. Рассмотреть дворец смогут только люди старше 18 лет. Посетителей принимают каждый день (кроме понедельника) с 10.30 до 18.00 по сеансам, которые идут каждые полчаса. Начало последнего сеанса в 16:35.

Напомним, из-за распространения коронавируса российским работодателям рекомендовали перевести максимальное количество сотрудников на удаленную работу. А всех школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы. Решение принято оперштабом региона из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

На сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В городе уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.