«Я на вертолете летел, все видел»: Лукашенко похвалил Беглова за «неожиданно серьезную» уборку Петербурга

Кажется, именно об этом читал Гуф в далеком 2009 году: «Мне сверху видно все, ты так и знай, ай». Президент Беларуси Александр Лукашенко облетел Петербург на вертолете и «все видел» — а именно то, как «неожиданно серьезно» власти города подошли к уборке снега. Резюмируя, если верить ему, «просто изменился город на глазах».
«Я на вертолете летел, все видел. Я не ожидал, что вы так серьезно приведете город в порядок. Просто изменился город на глазах», — заявил Лукашенко Беглову. Губернатор Петербурга в этот момент одобрительно кивнул головой.
Пока петербуржцы закупают сотни килограммов песка, чтобы самостоятельно раскидать его на обледеневшие улицы, литрами пьют кофе, запасаясь противоскользящим жмыхом, чистят тротуары лопатам (приходится даже тем, кто передвигается по городу на коляске!), а Илья Варламов приглашает Александра Беглова на прогулку по Петербургу, пользователи Twitter не спят, днями и ночами пытаясь в шуточной форме отрефлексировать происходящее. Конечно, мы в нем порылись — вот что пишут петербуржцы о зиме-2022.
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