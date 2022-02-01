«Я на вертолете летел, все видел»: Лукашенко похвалил Беглова за «неожиданно серьезную» уборку Петербурга

Кажется, именно об этом читал Гуф в далеком 2009 году: «Мне сверху видно все, ты так и знай, ай». Президент Беларуси Александр Лукашенко облетел Петербург на вертолете и «все видел» — а именно то, как «неожиданно серьезно» власти города подошли к уборке снега. Резюмируя, если верить ему, «просто изменился город на глазах».