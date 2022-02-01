В Ленобласти в квартире няни нашли мертвую двухлетнюю девочку. Возбуждено уголовное дело

Как пишет 47news со слов знакомого матери, 34-летняя гражданка Узбекистана в ноябре 2021 года отдала свою дочь пожить с няней. На такой шаг она решилась из-за сложных жизненных обстоятельств. Няня, родом из Киргизии, предлагала свои услуги на сайте бесплатных объявлений. За 700 рублей в сутки она присматривала за ребенком в квартире на проспекте Науки.

Мать навещала девочку 4 декабря — в день ее двухлетия. Затем она не приезжала, а ближе к концу января, вероятно, перестала платить за услугу. Она задолжала няне примерно 8 тысяч рублей, передает знакомый. По его словам, утром 31 января женщина позвонила, предупредила, что ребенок плохо дышит и попросила приехать за ней.

Предполагается, что женщина не сразу поняла, что с младенцем что-то случилось. Она довезла девочку домой на бульвар Менделеева, развернула одеяло и увидела тело ребенка без признаков жизни.

Как сообщает «Фонтанка», следователи считают, что между смертью ребенка и приездом матери прошло более суток. Также предполагается, что няня четыре дня наблюдала за ухудшением состояния ребенка и пыталась своими силами вылечить ее.

Сейчас няня находится в отделении полиции. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. В суде следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемой.