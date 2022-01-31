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В Царском селе нашли спрятанную в скульптуре дракона любовную записку конца XX века

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В одной из скульптур с Драконова моста в Александровском парке нашли любовную записку из 1980-х. Реставратор решил таким образом признаться в чувствах к своей возлюбленной. О находке рассказали в пресс-службе ГМЗ «Царское Село».

Записку нашли сотрудники реставрационной компании «Наследие». В записке сказано: «Труд мой по реставрации сего дракона посвящаю Фурмаковой Ольге Евгеньевне. 1988–89. д.ч. ВГОАН СССР А.В. Кошин».

Современные реставраторы расшифровали аббревиатуру, она означает: «действительный член Всесоюзного географического общества Академии наук СССР». Эта зацепка навела реставраторов на Русское географическое общество. Там сохранилась личная карточка Александра Васильевича Кошина с номером телефона и адресом.

Сотрудникам «Наследия» дозвониться до мужчины не удалось, но они смогли найти его квартиру. Их встретила племянница Кошина — Алена Ермоленко. Она рассказала, что Александр Васильевич умер в 2013 году. А еще она поведала, что реставратор действительно был влюблен в девушку по имени Ольга.

К сожалению, информации о самой Ольги Фурмаковой нет. Записку решили оставить себе реставраторы на память, а дракона вернут после завершения всех работ в конце 2022 года.

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