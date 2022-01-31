Продлять или не продлять: в Роспотребнадзоре назвали дату принятия решения по коронавирусным ограничениям и QR-кодам

В Петербурге решение о продлении коронавирусных ограничений и QR-кодов будут принимать с учетом эпидемиологической ситуации после 13 февраля. Эту дату выбрали, основываясь на максимальном инкубационном периоде вируса. Об этом заявила замглавы отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева, пишет «Деловой Петербург».
«Ограничения могут отменить при спаде заболеваемости, при условии ответственного отношения самих организаций, которым запрещена работа, так и родителей. Будут ли они продлены или нет будет зависеть от нас всех вместе. Будем смотреть эпидситуацию и дальше принимать решение», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прогнозирует, что текущая неделя «продемонстрирует такой же рост заболеваемости», как предыдущая.
Напомним, из-за роста заболеваемости штаммом «омикрон» во временном госпитале «Ленэкспо» экстренно увеличивают количество коек. Также расширяют коронавирусные отделения в детских больницах. По мнению петербургского Роспотребнадзора, ситуация в городе «крайне тяжелая».
Также в Петербурге 4 145 классов в 438 школах отправили на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщили в комитете по образованию. А со 2 февраля в Петербурге старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Также вводятся новые ограничения по коронавирусу. В них прописали правила проведения мероприятий. Согласовывать теперь придется все события, участие в котором планируют принять более 20 человек.
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