Продлять или не продлять: в Роспотребнадзоре назвали дату принятия решения по коронавирусным ограничениям и QR-кодам

«Ограничения могут отменить при спаде заболеваемости, при условии ответственного отношения самих организаций, которым запрещена работа, так и родителей. Будут ли они продлены или нет будет зависеть от нас всех вместе. Будем смотреть эпидситуацию и дальше принимать решение», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прогнозирует, что текущая неделя «продемонстрирует такой же рост заболеваемости», как предыдущая.

Напомним, из-за роста заболеваемости штаммом «омикрон» во временном госпитале «Ленэкспо» экстренно увеличивают количество коек. Также расширяют коронавирусные отделения в детских больницах. По мнению петербургского Роспотребнадзора, ситуация в городе «крайне тяжелая».

Также в Петербурге 4 145 классов в 438 школах отправили на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщили в комитете по образованию. А со 2 февраля в Петербурге старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Также вводятся новые ограничения по коронавирусу. В них прописали правила проведения мероприятий. Согласовывать теперь придется все события, участие в котором планируют принять более 20 человек.