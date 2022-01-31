Инвалиду-колясочнику пришлось самостоятельно расчищать дорогу от снега возле ЖК «Новая Охта»

Инвалидам-колясочникам снова приходится убирать снег самостоятельно. Вечером 31 января расчистить проезд на Муринской дороге пытался житель ЖК «Новая Охта».
«Сегодня вечером во дворе ЖК «Новая Охта» на Речке был замечен человек на коляске и с лопатой в руках… Надеюсь, УК [управляющая компания] увидит это и видео и им хоть немного станет стыдно за свою работу! Человек с ограниченными возможностями берет и делает, а УК не может…», — пишет петербурженка Евгения в группе жителей ЖК.
Другие жители жилого комплекса также жалуются на плохую уборку снега. «У кого какие идеи, для чего чистят пустырь на Шварца, когда во дворах не пройти и не проехать?!», «Вчера в 22:00 кружила по всем дворам, минут 40 не могла припарковаться. Как я была рада, что этот пустырь почистили, за 2 километра от дома, но припарковалась», — пишут они.
Инвалидам-колясочникам не в первый раз приходится самостоятельно чистить улицы Петербурга от снега. Ранее петербуржец Алексей Мазуров на время «превратился» в мини-экскаватор, чтобы упростить себе передвижение по городу. Мужчина записал видео, в котором выразил слова «поддержки» губернатору Петербурга. А еще высказал уверенность, что через 3-4, максимум 5 месяцев администрации города удастся справиться со снегом.
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