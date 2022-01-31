Инвалиду-колясочнику пришлось самостоятельно расчищать дорогу от снега возле ЖК «Новая Охта»

Другие жители жилого комплекса также жалуются на плохую уборку снега. «У кого какие идеи, для чего чистят пустырь на Шварца, когда во дворах не пройти и не проехать?!», «Вчера в 22:00 кружила по всем дворам, минут 40 не могла припарковаться. Как я была рада, что этот пустырь почистили, за 2 километра от дома, но припарковалась», — пишут они.