Снег и небольшой мороз: синоптики рассказали о погоде конец января в Петербурге

«В последний день января синоптическая ситуация будет представлена северной периферией уже знакомого нам циклонического вихря «Надя». Он сохранит погоду облачной, продолжит кружить снег, а температурный фон в течение суток изменится мало и останется на 2-3 градуса выше климатической нормы», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, по прогнозу Леуса, в Петербурге вновь пройдет небольшой снег, а температура «еще немного понизится».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 1 февраля, в Петербурге ожидается облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер переменный слабый. Температура воздуха в течение суток составит -4…-6 градусов. На дорогах образуются снежные накаты и гололедица.

В среду, 2 февраля, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой снег, ветер ожидается переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, в пригородах местами до -12, днем -5…-7. На дорогах по-прежнему гололедица.