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В Петербурге из-за неубранного снега автобусам пришлось массово менять маршруты

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В Петербурге из-за сильного снегопада, вызванного циклоном «Надя», автобусы были вынуждены изменить свои маршруты. Об этом сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Leonid Andrukhov/Shutterstock

Речь идет о ряде измененных автобусных маршрутов. В частности, временно укорочены были трассы автобусов  № 144, 145, 145А, 165, 463, 682 и 684. Это связано с «невозможностью проезда».

Напомним, сегодня в городе погодой управляет североатлантический циклон «Надя». Именно он принес в Петербург метель и сильный ветер. Так, из-за неубранного снега днем 30 января судья вместе с задержанным и конвоирами не могли попасть в здание Колпинского суда в Петербурге. Правда, спустя час проход к зданию все же расчистили.

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