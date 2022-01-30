В Петербурге из-за неубранного снега автобусам пришлось массово менять маршруты

Напомним, сегодня в городе погодой управляет североатлантический циклон «Надя». Именно он принес в Петербург метель и сильный ветер. Так, из-за неубранного снега днем 30 января судья вместе с задержанным и конвоирами не могли попасть в здание Колпинского суда в Петербурге. Правда, спустя час проход к зданию все же расчистили.