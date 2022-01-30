В Петербурге из-за неубранного снега автобусам пришлось массово менять маршруты

В Петербурге из-за сильного снегопада, вызванного циклоном «Надя», автобусы были вынуждены изменить свои маршруты. Об этом сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Речь идет о ряде измененных автобусных маршрутов. В частности, временно укорочены были трассы автобусов № 144, 145, 145А, 165, 463, 682 и 684. Это связано с «невозможностью проезда».
Напомним, сегодня в городе погодой управляет североатлантический циклон «Надя». Именно он принес в Петербург метель и сильный ветер. Так, из-за неубранного снега днем 30 января судья вместе с задержанным и конвоирами не могли попасть в здание Колпинского суда в Петербурге. Правда, спустя час проход к зданию все же расчистили.
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