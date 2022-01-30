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«Судный день»: в Петербурге из-за лжеминеров полиция проверила более 100 ТЦ

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В Петербурге неизвестные сообщили о минировании торговых центров и пообещали наступление «судного дня». В общей сложности полиции пришлось проверить 117 адресов. Об этом пишет «Фонтанка».

Письмо с угрозами пришло на электронную почту УФСБ около 13:00 накануне. В нем говорилось о том, что взрывы могут произойти во всех торговых центрах города. «Судный день настал, я вас всех ненавижу», — заявил злоумышленник.

Правоохранители проверили более сотни зданий, при этом эвакуировали 730 человек. Никаких взрывчатых или других опасных веществ и предметов они не обнаружили.

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