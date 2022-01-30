В Петербурге судья, задержанный и конвоиры не могли попасть на заседание из‑за снега. Они ждали час, когда проход расчистят

«Пост-квест: как попасть в суд?», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в телеграм-канале были опубликованы фотографии занесенного снегом прохода к суду. На заседании должны были выбрать меру пресечения. В пресс-службе добавили, что на звонки председателя суда по телефонам для заявок убрать снег никто не отвечал.