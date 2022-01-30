В Петербурге судья, задержанный и конвоиры не могли попасть на заседание из‑за снега. Они ждали час, когда проход расчистят

Cудья вместе с задержанным и конвоирами не смогли попасть в здание Колпинского суда в Петербурге из-за неубранного снега. Об этом пишет пресс-служба петербургских судов.
«Пост-квест: как попасть в суд?», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в телеграм-канале были опубликованы фотографии занесенного снегом прохода к суду. На заседании должны были выбрать меру пресечения. В пресс-службе добавили, что на звонки председателя суда по телефонам для заявок убрать снег никто не отвечал.
Спустя час все же проход к зданию расчистили. «Возможность вершить правосудие в Колпинском районном суде г. Санкт-Петербурга восстановлена!», — написали в пресс-службе.
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