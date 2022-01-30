В Комарово установили памятник герою-петербуржцу, который пережил зиму при Беглове

На въезде в поселок Комарово появился памятник герою-петербуржцу, который выжил в тяжелых условиях «бегловской зимы». Его создали активисты движения «Молодой Петербург».
«Локация для установки была выбрана не случайно. Ведь именно здесь, в элитной части поселка, Александр Дмитриевич частенько скрывается от рутинных проблем на своей уютной даче», — рассказали авторы инсталляции.
Теперь под табличкой «Комарово» находится манекен с перебинтованной головой, а руки и ноги у него в гипсе. Также герой-петербуржец имеет главные атрибуты зимы: «каску-антисосулю, выручай-костыли, лопату и коврик из мусорных пакетов».
Напомним, ранее в Адмиралтейском районе Петербурга неизвестные оставили послания губернатору Александру Беглову прямо на сугробах. Все они посвящены плохой уборке снега в городе: «Гора Беглова», «Сугроб Беглова», «Мы просто снег под ногами Беглова».
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