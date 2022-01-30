В Комарово установили памятник герою-петербуржцу, который пережил зиму при Беглове

«Локация для установки была выбрана не случайно. Ведь именно здесь, в элитной части поселка, Александр Дмитриевич частенько скрывается от рутинных проблем на своей уютной даче», — рассказали авторы инсталляции.

Теперь под табличкой «Комарово» находится манекен с перебинтованной головой, а руки и ноги у него в гипсе. Также герой-петербуржец имеет главные атрибуты зимы: «каску-антисосулю, выручай-костыли, лопату и коврик из мусорных пакетов».