Как циклон «Надя» повлияет на погоду в Петербурге? Рассказал синоптик

«Сегодня, 30 января, Северная столица окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами "Надя"», — написал он. В результате в городе ожидается облачная и ветреная погода, а также пойдут снег и даже метели — особенно в первой половине дня. При этом температурный фон останется выше нормы. «Снег различной интенсивности с перерывами продолжится в Санкт-Петербурге до вторника включительно», — добавил Леус.

Температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 740 мм рт. ст., что существенно нормы.

Напомним, ранее в МЧС предупредили, что в это воскресенье на Петербург обрушатся метель и сильный ветер, а на дорогах образуется гололедица. В городе объявили «желтый уровень» погодной опасности.