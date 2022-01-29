В Петербурге произошло массовое ДТП с участием молоковоза, полицейской машины и скорой помощи

Вечером 28 января на перекрестке Софийской улицы и Колпинского шоссе произошло массовое ДТП. О подробностях аварии рассказала «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Изначально столкнулись «Форд» и БМВ. По данным издания, участники аварии начали конфликтовать прямо на проезжей части. В связи с этим происшествием на место аварии прибыли скорая и полиция, и они остановились позади автомобилей.
Около 22:50 водитель молоковоза, двигавшегося по Софийской улице со скоростью около 100 километров в час, не справился с управлением и врезался в припаркованную полицейскую машину, при этом никто не пострадал. «От столкновения полицейский автомобиль въехал во впереди стоящий автомобиль скорой помощи, который совершил наезд на водителя скорой помощи и последующее столкновение с одной из машин — участниц аварии. В дальнейшем молоковоз «зацепил» еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении: «Фольксваген» и «Шкода», — рассказали в полиции.
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