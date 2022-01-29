В Петербурге произошло массовое ДТП с участием молоковоза, полицейской машины и скорой помощи

Изначально столкнулись «Форд» и БМВ. По данным издания, участники аварии начали конфликтовать прямо на проезжей части. В связи с этим происшествием на место аварии прибыли скорая и полиция, и они остановились позади автомобилей.

Около 22:50 водитель молоковоза, двигавшегося по Софийской улице со скоростью около 100 километров в час, не справился с управлением и врезался в припаркованную полицейскую машину, при этом никто не пострадал. «От столкновения полицейский автомобиль въехал во впереди стоящий автомобиль скорой помощи, который совершил наезд на водителя скорой помощи и последующее столкновение с одной из машин — участниц аварии. В дальнейшем молоковоз «зацепил» еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении: «Фольксваген» и «Шкода», — рассказали в полиции.