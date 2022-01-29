МЧС: в воскресенье на Петербург обрушатся метель и сильный ветер, а на дорогах — гололедица

В городе объявили «желтый уровень» погодной опасности. Он начнет действовать уже с сегодняшнего дня, в 23:00. «Желтый» – второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Водителей просим проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность следует проявлять пешеходам», – говорится в сообщении МЧС. При этом скорость ветра будет составлять 18 м/с.

Также сегодня в Петербурге был побит очередной рекорд. Так, высота снежного покрова впервые за зиму достигла отметки в 39 см – это на 1 см выше, чем было вчера.

Напомним, Петербург оказался между двумя циклоническими вихрями — «Мари» и «Надей». О том, как это повлияет на погоду, рассказал синоптик Михаил Леус.