Петербург оказался между двумя вихрями — «Мари» и «Надей». Как это повлияет на погоду?

Петербург оказался между двумя циклоническими вихрями — «Мари» и «Надей». Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какую погоду стоит ожидать при таких условиях.
«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние узкой полосы повышенного атмосферного давления, расположившейся между двух циклонических вихрей, уходящей на юго-восток “Мари“ и приближающейся с северо-запада “Надей“», — поделился Леус. Они принесут в город облачную погоду и небольшой снег, а температурный фон при этом останется выше нормы.
Так, в городе температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на южный, 3-8 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы. Синоптик добавил, что в ночь на воскресенье Петербург «накроет следующая зона снегопадов».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.