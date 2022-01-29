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Петербург оказался между двумя вихрями — «Мари» и «Надей». Как это повлияет на погоду?

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Петербург оказался между двумя циклоническими вихрями — «Мари» и «Надей». Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какую погоду стоит ожидать при таких условиях.

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«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние узкой полосы повышенного атмосферного давления, расположившейся между двух циклонических вихрей, уходящей на юго-восток “Мари“ и приближающейся с северо-запада “Надей“», — поделился Леус. Они принесут в город облачную погоду и небольшой снег, а температурный фон при этом останется выше нормы.

Так, в городе температура воздуха  составит от -3 до -5 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на южный, 3-8 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы. Синоптик добавил, что в ночь на воскресенье Петербург «накроет следующая зона снегопадов».

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