Петербург оказался между двумя вихрями — «Мари» и «Надей». Как это повлияет на погоду?

«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние узкой полосы повышенного атмосферного давления, расположившейся между двух циклонических вихрей, уходящей на юго-восток “Мари“ и приближающейся с северо-запада “Надей“», — поделился Леус. Они принесут в город облачную погоду и небольшой снег, а температурный фон при этом останется выше нормы.

Так, в городе температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на южный, 3-8 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы. Синоптик добавил, что в ночь на воскресенье Петербург «накроет следующая зона снегопадов».