Плановая медпомощь детей и взрослых под запретом: в Ленобласти второй раз за неделю ужесточают антиковидные ограничения

В регионе запрещено оказание плановой медицинской помощи в дневных стационарах. Исключение сделают для пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающихся в химиотерапии.

Также приостановили оказание плановой медпомощи в поликлиниках, в том числе запрещены профилактические осмотры и диспансеризация взрослых и пожилых людей, и диспансерное наблюдение. Исключение составляют только экстренные случаи и по профилю акушерство и гинекология.

Помимо этого, под запретом все профилактические осмотры детей, кроме младенцев до 1 года. Диспансеризацию детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации в Ленобласти тоже приостановили.

Напомним, в Ленинградской области уже приостановили оказание плановой медицинской помощи, проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Все медики первичного звена переведены на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках.