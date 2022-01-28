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Плановая медпомощь детей и взрослых под запретом: в Ленобласти второй раз за неделю ужесточают антиковидные ограничения

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В Ленинградской области второй раз за неделю вводят новые ограничения по коронавирусу. В этот раз приостанавливают плановую медпомощь. Об этом стало известно из изменений в антиковидном постановлении №573. Его уже подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Shutterstock.com

В регионе запрещено оказание плановой медицинской помощи в дневных стационарах. Исключение сделают для пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающихся в химиотерапии.

Также приостановили оказание плановой медпомощи в поликлиниках, в том числе запрещены профилактические осмотры и диспансеризация взрослых и пожилых людей, и диспансерное наблюдение. Исключение составляют только экстренные случаи и по профилю акушерство и гинекология.

Помимо этого, под запретом все профилактические осмотры детей, кроме младенцев до 1 года. Диспансеризацию детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации в Ленобласти тоже приостановили.

Напомним, в Ленинградской области уже приостановили оказание плановой медицинской помощи, проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Все медики первичного звена переведены на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках.

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