«Печь-глухарь больше не глухарь»: краеведы «Гэнгъ» завершили акцию в парадной дома на Воскова

Однако работы по воссозданию утраченных изразцов затянулись. Они не были завершены даже спустя полгода, в октябре 2021-го. По словам Сидориной, до мастера приходилось «прямо дописываться, чтобы получить хоть какие-то ответы». «Однажды я предупредила, что опубликую пост с честным отзывом. Только это заставило его ненадолго что-то начать делать. Но потом Александр снова исчез. Да, Александр делает изразцы для печи бесплатно, за рекламу у меня в блоге. Но означает ли это, что стоит себя вести так? Мне кажется, нет», — писала петербурженка.