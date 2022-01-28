«Печь-глухарь больше не глухарь»: краеведы «Гэнгъ» завершили акцию в парадной дома на Воскова

Краеведы объединения «Гэнгъ», ставшие лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Петербург будущего»-2020, завершили очередную акцию по восстановлению печи. Она установлена в парадной дома на улице Воскова и является уникальной — нигде в Петербурге больше нет такой печи «с глухарями». Да и сама «печь-глухарь больше не глухарь»: пересказываем историю акции, которая началась еще в мае 2021 года.
Печь с глухарями в Петербурге единственная и установлена в парадной дома №12 по улице Воскова — бывшего доходного и возведенного в 1909 году по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского в стиле эклектика. «Такая печь в городе только одна — стоит в доме 1909 года постройки. На ней всего два слоя краски. Много денег на расходники не надо, знай себе лей воду в пароочиститель, да работай щеткой много часов подряд», — поделилась еще в мае 2021 года участница ячейки «Гэнгъ» Ксения Сидорина.
Мыли печь участники «Гэнгъ» самостоятельно. «Спасибо жителям дома за то, что спасали мою обожженную руку пантенолом, делились розетками, приглашали смотреть еще печи и зазывали на чай», — писала тогда Сидорина. Воссоздать утраченные изразцы с глухарями бесплатно согласилась петербургская керамическая мастерская.
Однако работы по воссозданию утраченных изразцов затянулись. Они не были завершены даже спустя полгода, в октябре 2021-го. По словам Сидориной, до мастера приходилось «прямо дописываться, чтобы получить хоть какие-то ответы». «Однажды я предупредила, что опубликую пост с честным отзывом. Только это заставило его ненадолго что-то начать делать. Но потом Александр снова исчез. Да, Александр делает изразцы для печи бесплатно, за рекламу у меня в блоге. Но означает ли это, что стоит себя вести так? Мне кажется, нет», — писала петербурженка.
Изразцы были готовы в начале 2022 года. Сейчас они уже установлены на печи. «Вот дела: печь-глухарь больше не глухарь, подрядчик закончил воссоздание утраченных изразцов. Работы было много, это только помыть ее было легко — пока форму подберешь, потом размер. В общем, так все и тянулось с мая», — сообщила накануне Сидорина.
Напомним, в конце 2021 года стало известно о том, что КГИОП отказал краеведам объединения «Гэнгъ» согласовывать акцию по очистке плитки на памятнике. Участница ячейки Ксения Сидорина тогда заявила, что причина кроется в обиде на комментарии в ее личном блоге в Instagram, и выразила уверенность в том, что «дальше согласований не будет вообще». Поведение комитета раскритиковала журналист и телеведущая Ксения Собчак, заявив, что «чиновник питерский — это, конечно, первый враг красоты, вкуса, альтруизма и гармонии». В КГИОП продолжали настаивать на своем — методика отмывки «не соответствует требованиям закона», а саму «активистку не интересуют советы опытных специалистов».
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