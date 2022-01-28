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Спасатели выловили тело женщины, утонувшей на глазах у своих детей на Крещение

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В Ленобласти нашли тело женщины, которая пропала после прыжка в самодельную купель на Крещение в Гатчинском районе. Это подтвердили правоохранители, пишет 47news.

Shutterstock.com

Спасатели сообщили о находке утром 28 января в реке Оредеж у деревни Выра в километре от проруби, в которую она нырнула. Поиски тела 41-летней женщины продолжались почти десять дней. Информацию об этом подтвердили в областной прокуратуре и СК Ленобласти.

Напомним, 19 января в Гатчинском районе Ленинградской области женщина нырнула в необорудованную купель на реке Оредеж и утонула. Это произошло на глазах ее детей. СК после инцидента возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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