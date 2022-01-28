Спасатели выловили тело женщины, утонувшей на глазах у своих детей на Крещение

Спасатели сообщили о находке утром 28 января в реке Оредеж у деревни Выра в километре от проруби, в которую она нырнула. Поиски тела 41-летней женщины продолжались почти десять дней. Информацию об этом подтвердили в областной прокуратуре и СК Ленобласти.

Напомним, 19 января в Гатчинском районе Ленинградской области женщина нырнула в необорудованную купель на реке Оредеж и утонула. Это произошло на глазах ее детей. СК после инцидента возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».