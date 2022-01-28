Петербург обновил рекорд высоты снежного покрова. Уже четвертый с начала зимы

«Североатлантический циклон «Мари» уже утром в четверг начал засыпать Северную столицу снегом, и только за последнюю ночь в осадкомеры метеорологов там попало 3 мм осадков. Это привело к заметному росту высоты снежного покрова. За минувшие сутки она увеличилась на 6 сантиметров и теперь составляет 38 сантиметров, что является самым высоким показателем нынешней зимы», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, к утру 28 января январь уже принес Петербургу 48 миллиметров осадков, что составляет 126% от месячной нормы первого месяца года. В Ленинградской области среди снежных лидеров Тихвин и Лодейное Поле — там высота сугробов составляет 71 сантиметр. В субботу снег постепенно прекратится, а в воскресенье регион ждут новые снегопады.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 29 января, в Петербурге ночью пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем -3…-5. На дорогах образуется гололедица.

В воскресенье, 30 января, в городе пройдет снег, ночью местами сильный, также возможна метель. В ночное время суток температура воздуха составит -4…-6 градусов, днем -1…-3. На дорогах будет сложная обстановка.

В понедельник, 31 января, в Петербурге также пройдет снег, ночью небольшой, местами слабая метель. Температура воздуха в темное время суток -3…-5, днем -2…-4. На дорогах местами образуются снежный накат и гололедица.