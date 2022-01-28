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Будет ли ранней весна в этом году? Главный синоптик Петербурга дал прогноз на потепление

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Зима с нами еще как минимум два месяца. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в городе наступит весеннее потепление.

Irina Kzan / Shutterstock.com

По прогнозу Колесова, на раннюю весну петербуржцам рассчитывать не стоит. По словам главного синоптика города, март в этом году будет скорее зимним месяцев, а первые положительные температурные значения установятся только в апреле.

«Скорее всего, будет слабый плюс [в апреле], небольшой относительно нормы, аномалия слабоположительная. В феврале будет зимняя погода с зимним фоном температуры воздуха», — приводит «Деловой Петербург» слова Колесова.

Также синоптик дал небольшой прогноз на грядущий февраль. В течение месяца в Петербурге ожидаются кратковременные потепления до +3 градусов.

Сегодня же Петербург оказался во власти теплой «Мари» — циклонического вихря, названного таким образом немецкими метеорологами. Рассказываем, какой будет погода в городе в ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.

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