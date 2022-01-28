UPD: Путин не смог встретиться с Бегловым лично. Губернатор Петербурга доложил обо всем письменно

UPD: Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина с губернатором Петербурга Александром Бегловым прошла лично. Но позже в СМИ появилась информация, которую подтвердили в Кремле, ее не было из-за коронавирусных ограничений. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Беглов отправил письменный доклад по основным вопросам развития города (обновлено 28 января 17:28).

Музей блокады в Соляном переулке

Из резервного фонда президента Российской Федерации по личному распоряжению Путина было выделено 150 миллионов рублей на создание новой экспозиции музея в историческом здании блокадного музея в Соляном переулке. Проект реализован. В настоящее время Министерство обороны России передает для нужд музея принадлежавшие ведомству помещения площадью 1 400 квадратных метров на набережной реки Фонтанки. Также городом приобретены в государственную собственность нежилые помещения общей площадью 299,5 квадратных метров в здании в Соляном переулке, 9.

Работа по развитию музея продолжается. Музею передан павильон (кинотеатр «Глобус») на территории Московского парка Победы. Выделено финансирование на проведение первого этапа создания экспозиции, посвященной блокадному Ленинграду 1942 года. На хлебопекарном предприятии «Хлебозавод «Каравай» открыто представительство Музея обороны и блокады Ленинграда и развернута выставка «Блокадный хлеб». Также в состав музея включены Главный павильон Московского парка Победы и Флагманский Командный пункт КБФ — «Бункер Трибуца», где также планируется создать экспозицию.

Кроме того, возле здания музея открыт памятник «Блокадному учителю».

Беглов также доложил, что выполнено поручение Путина о создании Института истории обороны и блокады Ленинграда. Институт начал работу 7 сентября 2021 года как структурное подразделение музея.

Развитие транспорта

Губернатор доложил о выполнении поручений президента по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла, данных по итогам совещания 30 сентября 2021 года. Приступил к работе новый городской оператор строительства метро — «Метрострой северной столицы». Один из «главных совместных проектов Петербурга и Ленинградской области» — продление Лахтинско-Правобережной линии метрополитена на территорию Ленинградской области. Планируется строительство станции метро «Кудрово» и электродепо «Правобережное». Также в настоящее время реализуется первый этап проекта Широтной магистрали скоростного движения — строительство Витебской развязки.

В 2021 году правительствами Петербурга и Ленинградской области совместно с ОАО «РЖД» утвержден Комплексный план развития транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации до 2024 года. Также в рамках этой работы сформирован план строительства и эксплуатации путепроводов через железнодорожные пути. Городом сформирован перечень из 16 таких объектов.