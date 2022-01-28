23-летняя кассирша за год украла из банка 26 млн рублей. Деньги потратила на пластику груди, ставки и новый смартфон

По версии следователей, 23-летняя сотрудница «Сбербанка» из Нижнего Новгорода украла из кассы 26 миллионов рублей. Девушка больше года забирала из банка разные суммы, а 24 января не явилась на работу. Ее начали искать и задержали, открыв в отношении уже бывшей кассирши уголовное дело по статье «Присвоение и растрата в особо крупном размере». Подозреваемая во всем призналась и рассказала, что потратила деньги на ставки, пластику груди и новый смартфон. На оставшиеся средства девушка планировала бежать из страны, но планам помешали полицейские.

Как считают эксперты, украсть из банка 26 миллионов рублей девушка могла самостоятельно, не прибегая к чужой помощи. Деньги из банкоматов и средства по кассе в банках учитываются отдельно — поэтому не исключено, что подозреваемая могла брать деньги из одного хранилища и перекладывать их в другое. «Инвентаризация по одной системе проходила нормально, когда в нее перекладывали деньги. А потом она проделывала те же действия, но наоборот», — приводит «360» слова начальника сектора платежных систем департамента защиты информации «Газпромбанка» Николая Пятиизбянцева.

По словам адвоката по уголовным делам Максима Калинова, суд будет рассматривать каждый эпизод хищения денег из банка отдельно. Если в один день сумма была больше миллиона, то наказание будет соответствовать статье о хищении в особо крупном размере, если же меньше, то в соответствии с другой частью статьи. «Речь будет идти о количестве эпизодов кражи. Если их было несколько, то это будет обстоятельством, которое отяготит наказание. Наказание по совокупности для женщины назначат после сложения наказаний за все эпизоды», — отметил он.

Адвокат обвиняемой Алексей Скворцов не согласен с предъявленной девушке суммой кражи. Говорить о доказательствах вины подозреваемой, считает он, пока рано. «Наша общая позиция, основанная на действительности: мы не согласны с объемом предъявляемого хищения. Не исключаем, что какие-то действия с ее стороны имели место, но явно не те, которые изложены в постановлении. […] 26 миллионов не соответствуют действительности, это какая-то космическая сумма», — заявил защитник.