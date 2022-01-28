Биолог предупредил петербуржцев о нашествии лисиц. Зачем они придут в город и когда их ждать?

«Самцы лисицы — семьянины. Всю беременность самец находится рядом с самкой и полностью помогает ей выращивать потомство. При этом, если он погибает, лисицы-холостяки, которые не успели обзавестись семьей, приходят в вдовой лисице. Они дерутся за право стать отчимом ее детенышей. После победитель берет на себя ответственность за ее потомство», — рассказал биолог.

Первое такое «лисье свидание» петербуржцы могли наблюдать на прошлой неделе. В течение трех дней их видели на льду Невы между Эрмитажем и Петропавловской крепостью, на проспекте Обуховской стороны, а также ближе к Троицкому мосту, где лисы спали на снегу.

Тогда Павел Глазков рассказал, что брачный период или гон у лисиц начинается в феврале, но из-за оттепелей в январе зов природы мог ускориться. Есть мнение, что пара животных могла устроить себе своеобразное свадебное путешествие.