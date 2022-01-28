Петербург оказался во власти теплой «Мари». Как циклонический вихрь изменит погоду в городе?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 января, погоду в Петербурге будет формировать северная периферия обширного циклонического вихря, названного немецкими метеорологами «Мари». Его стараниями погода будет облачная, пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег, а температурный фон вплотную приблизится к оттепельным значениям.

Температура воздуха сегодня в городе составит от 0 до -2 градусов, по области от 0 до -5. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. «В субботу снег постепенно прекратится и слегка подморозит, а в воскресенье — новые снегопады и повышение температуры», — добавил Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 29 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, в окрестностях местами -9…-11, днем -4…-6. На дорогах образуется гололедица.

В воскресенье, 30 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Пойдет снег, днем местами небольшой, местами возможна метель. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, ночью и утром местами порывы до сильного. В ночное время суток -5…-7 градусов, днем -2…-4. На дорогах сложная обстановка.