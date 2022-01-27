Скончалась прима Мариинского театра советских времен Татьяна Легат

Татьяна Легат родилась в Ленинграде 8 апреля 1934 года. Во время блокады в 1943 году она поступила в Ленинградское хореографическое училище. Прима была представителем балетной династии. Ее прадед Густав Легат был учеником Мариуса Петипа.

Легат выступала в труппе Мариинского театра, где за почти 30 лет она выступила в более чем 40 спектаклях. Партнерами Легат были Наталия Дудинская и Рудольф Нуреев.

Легат также работала педагогом-репетитором в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Уже в 90-ые она переехала в США, где стала педагогом-репетитором Бостонского балета. Уже в 2010 году она вернулась в Россию и обучала артистов балета в Михайловском театре в Петербурге.