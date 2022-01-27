В Петербурге опечатали еще пять баров и кальянных из-за нарушений коронавирусных мер

Временно ограничили работу кальян-баров на проспекте Косыгина и улицах Оптиков, Ильюшина и Ивановской, бар на 7-й линии В.О. Их закрыли из-за работы в ночное время.

Помимо этого, инспекторы обнаружили, что гости курили кальяны, сотрудники не носили маски, в заведениях не было журналов термометрии и дезинфекции, отсутствовала специальная разметка, в бары пускали посетителей без QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни.

В отношении владельцев ведется работа по возбуждению административных производств. Им выпишут штрафы как юридическим лицам в размере 300 тысяч рублей. Также административные протоколы получили 16 посетителей заведений.

«Работа заведений приостановлена, помещения опечатаны сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора», — сообщили в комитете.

За три дня в Петербурге проверили 70 магазинов, 11 точек общепита и 23 организации сферы услуг. Нарушения нашли на шести объектах.

Напомним, бойкотируют QR-коды, подтверждающих факт прохождения вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание, уже 176 организаций Петербурга. Ранее к противникам присоединились магазины и образовательные учреждения.