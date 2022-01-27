В Петербурге установили памятник «Блокадному учителю»

Памятник установили по инициативе Надежды Строгоновой, которая на протяжении всей блокады работала учителем в 161-й школе, тогда располагавшейся на 6-й Советской улице.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, сейчас Надежде Васильевне 101 год, она половину своей жизни отдала школе и продолжает встречаться с молодыми ребятами и рассказывать о тех страшных днях.

полжизни она отдала работе в школе и по-прежнему продолжает встречаться с молодыми ребятами и рассказывать о тех страшных днях. Быть на связи ей помогает внук — вместе они ведут каналы в Tik-Tok, YouTube и Instagram.