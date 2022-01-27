Блокадников несколько часов не пускали на Пискаревское кладбище из-за «официальных делегаций»

Ветеранов и желающих почтить память погибших во время блокады Ленинграда несколько часов не пускали на территорию Пискаревского мемориального кладбища. Им посоветовали дождаться, пока пройдут «официальные делегации».
«Вышел [Александр] Беглов и сказал, что мы сможем пройти только после того, как официальные делегации выйдут. Но нас снова не пускают — сказали после 15 часов», — приводит «Фонтанка» слова одной из женщин, стоявших перед пунктом пропуска на кладбище. Другая петербурженка пожаловалась, что подобное происходит уже не первый год — в 2021-ом пришлось ждать два часа, чтобы возложить цветы. Как отмечает издание, у части пришедших на кладбище здесь похоронены родственники, поэтому чтить их память в день снятия блокады Ленинграда для них традиция.
На Пискаревское кладбище сегодня также приехал Владимир Путин — он прошел по территории мемориала в одиночестве. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на возложение цветов у главы государства ушло не более 10 минут. Когда официальная церемония закончилась, все желающие смогли свободно почтить память погибших во время блокады. «Жители свободно ходили утром. Незначительно только попросили подождать, когда Путин возлагал цветы, но и то это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. И потом все продолжили спокойно», — заявил он.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Город находился в осаде на протяжении 872 дней — прорвать блокадное кольцо удалось только 18 января 1943 года. За это время, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.
В 2019 году в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады. Тогда же были впервые опубликованы блокадные дневники артистов балета Кировского (ныне Мариинского) театра. А еще появилось мобильное приложение «Блокада. Имена», которое визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. Его запустил «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье.
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