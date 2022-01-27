В Петербурге начнут строить транспортную развязку к аэропорту «Пулково» в 2022 году

Новый прямой съезд с трассы М-11 «Нева» поможет разгрузить Пулковское шоссе и создаст еще один подъезд к аэропорту. По проекту развязка будет состоять из четырех полос протяженностью 2,6 км.

«Проект очень важен для нашего города и для соседних регионов. Транспортная развязка с прямым выездом к аэропорту разгрузит Пулковское шоссе, обеспечит прямой съезд со скоростной трассы для тех, кто направляется в аэропорт из Пушкинского и Колпинского районов, из Ленинградской и Новгородской областей», — отметил глава Петербурга.

Строительством займется компания «Автодор», работы по проекту начнутся в конце 2022 года. А движение по новой трассе запустят через два года.