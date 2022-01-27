Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту Петербурга, сервис для составления маршрута поездки на общественном транспорте начнет работать уже с 1 марта 2022 года. Приложение позволит сравнивать поездки при использовании как действующей, так и новой маршрутной сети.

«Маршруты будут прокладываться от точки старта до точки финиша с учетом пересадок. То есть заранее, за месяц до ввода первых новых маршрутов, пассажиры смогут посмотреть варианты передвижения по городу с учетом новых маршрутов. Общеизвестные картографические сервисы такую возможность предоставить не могут», — объяснили в пресс-службе комитета.

Новая модель транспортного обслуживания, так называемая транспортная реформа, должна быть запущена в Петербурге в апреле 2022 года. Вся коммерческая автобусная сеть будет перераспределена между перевозчиками. Почти 3 тысячи новых автобусов, которые заменят маршрутки, город получит к началу 2022-го. Планируется, что все они будут осуществлять перевозку пассажиров по социальным тарифам и со всеми льготами. При этом маршруты изменятся по сравнению с действующими, что в некоторых случаях приведет к необходимости пересадки.

С осуществлением транспортной реформы в общественном транспорте Петербурга также появятся проездные билеты с QR-кодами. Они станут частью пересадочного тарифа, необходимого для того, чтобы пассажир не оплачивал проезд заново и по полной стоимости, если в течение короткого времени совершил пересадку. Осенью 2021 года подобный тариф заработал в Москве. Сесть на трамвай, передумать и запрыгнуть в уходящий автобус теперь можно без дополнительной платы.