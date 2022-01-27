В каком случае Смольный готов вернуться к обсуждению отмены QR-кодов? Названо условие

«Мы подготовили предложение, в том числе по смягчению мер. Но пошла резкая волна, и в настоящий момент вопрос о снятии ограничений не стоит», — сообщил Соловейчик.

Он отметил, что вернутся к этому вопросу после того, как в городе уровень заболеваемости пойдет на снижение. Также он ответил на вопрос об ужесточении антикоронавирусных мер.

«Есть положительное ощущение, что «омикрон» быстрее распространяется, но не убивает нас. Мы это видим по статистике госпитализаций, и я это вижу по потреблению кислорода в больницах. Сложных больных больше не становится. Можно надеяться, что все быстро переболеют и это будет последней масштабной вспышкой пандемии. Проверка на надежность, которую мы прошли в прошлом году, сделала нас сильнее. Мы готовы к более сложному варианту развитию событий. Но я надеюсь, что они не наступят», — подчеркнул глава комитета.

Напомним, в Петербургском метрополитене продлевают масочный режим. Требование надевать маску будет действовать до 31 марта. Помимо этого, правительство Петербурга изменило в «коронавирусное» постановление №121. В нем ужесточили некоторые ограничения из-за «омикрона». В основном оно касается детей и школьников: отменены дополнительные занятия, запрещен проход в музеи и кинотеатры, а также спортивные мероприятия.