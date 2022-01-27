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«Либо массовая вакцинация, либо массовые ограничения»: губернатор Ленобласти пригрозил закрыть всё (вообще всё) из-за роста заболеваемости COVID-19

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В Ленобласти пригрозили ввести жесткие ограничения из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко и назвал это крайней мерой, пишет 47news.

Shutterstock.com

Как отметил глава комздрава Сергей Вылегжанин, в среднем в день на вакцинацию приходит около 4,5 тысяч человек, а пункты вакцинации могут принять до 30 тысяч. И при этом зафиксирован рост заболеваемости, за минувшие сутки в области было выявлено 912 случаев заражения коронавирусом.

«У нас никогда не было таких цифр. Чудес не бывает, выхода два: либо массовая вакцинация, либо массовые ограничения», — сообщил Дрозденко.

Губернатор также призвал всех невакцинированных все-таки сделать прививку: «Противникам вакцинации скажу: никто Wi-Fi после прививки раздавать не стал. Женщины беременеют, мужики тоже свою функцию выполняют. Не в XVIII веке живем».

Напомним, в Ленинградской области 24 января внесли изменения в антиковидное постановление. Его подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Рассказываем, что изменится для жителей региона.

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