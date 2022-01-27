Министерство обороны России рассекретило документы о народном ополчении блокадного Ленинграда. Рассказываем, где их посмотреть.
Ко дню 78-летия со дня полного освобождения Ленинграда от блокады запущен мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон». Среди рассекреченных документов можно найти материалы о формировании и боевых действиях Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО.
«Несколько сотен тысяч горожан, чтобы отстоять свою Родину, отправились добровольцами на фронт. Сформированные из них соединения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии, которые в итоге отстояли город-герой Ленинград», — отмечают в Министерстве обороны.
Также на страницах мультимедийного раздела можно найти различные постановления, журналы боевых действий, исторические формуляры и наградные материалы героев-добровольцев, чьими именами названы улицы Петербурга.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Город находился в осаде на протяжении 872 дней — прорвать блокадное кольцо удалось только 18 января 1943 года. За это время, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.
В 2019 году в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады. Тогда же были впервые опубликованы блокадные дневники артистов балета Кировского (ныне Мариинского) театра. А еще появилось мобильное приложение «Блокада. Имена», которое визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. Его запустил «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье.
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