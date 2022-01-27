Ко дню 78-летия со дня полного освобождения Ленинграда от блокады запущен мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон». Среди рассекреченных документов можно найти материалы о формировании и боевых действиях Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО.

«Несколько сотен тысяч горожан, чтобы отстоять свою Родину, отправились добровольцами на фронт. Сформированные из них соединения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии, которые в итоге отстояли город-герой Ленинград», — отмечают в Министерстве обороны.

Также на страницах мультимедийного раздела можно найти различные постановления, журналы боевых действий, исторические формуляры и наградные материалы героев-добровольцев, чьими именами названы улицы Петербурга.