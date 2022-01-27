В Петербурге открылся первый российский Музей блокадной медицины

В Военно-медицинском музее Петербурга открылся Музей блокадной медицины. Среди экспонатов — отреставрированный санитарный автомобиль ГАЗ-АА и документы, в которых отражена деятельность больницы имени Софьи Перовской за 1943 год.
Как отметили в Министерстве обороны РФ, Музей блокадной медицины — первое в России экспозиционное пространство, посвященное подвигу медицинских работников, спасавших жизни ленинградцев в 1941-1944 годах. На выставке представлены документы и артефакты, рассказывающие о малоизвестных страницах истории лечебных учреждений города во время Великой Отечественной войны, о труде врачей и медицинских сестер на Ленинградском и Волховском фронтах.
Одним из центральных экспонатов музея стал автомобиль ГАЗ-АА — подлинный предмет из собрания Военно-медицинского музея. Прозванные в народе «полуторки» перевезли по Дороге жизни более 20 тысяч раненых и больных из блокадного Ленинграда.
В Музее блокадной медицины также впервые представлены найденные в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга документы, в которых отражена деятельность больницы имени Софьи Перовской за 1943 год. В рамках экспозиции раскрыты особенности работы лечебных подразделений, трудности снабжения и повседневной жизни.
«Музей блокадной медицины — символ подвига медиков блокадного Ленинграда. Создание музея — это одно из направлений деятельности по сохранению памяти о защитниках нашего города, медицинских работниках, которые следовали традициям милосердия и человеколюбия, самоотверженности и стойкости», — отметил директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Город находился в осаде на протяжении 872 дней — прорвать блокадное кольцо удалось только 18 января 1943 года. За это время, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.
В 2019 году в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады. Тогда же были впервые опубликованы блокадные дневники артистов балета Кировского (ныне Мариинского) театра. А еще появилось мобильное приложение «Блокада. Имена», которое визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. Его запустил «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье.
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