В Петербурге открылся первый российский Музей блокадной медицины

Одним из центральных экспонатов музея стал автомобиль ГАЗ-АА — подлинный предмет из собрания Военно-медицинского музея. Прозванные в народе «полуторки» перевезли по Дороге жизни более 20 тысяч раненых и больных из блокадного Ленинграда.

В Музее блокадной медицины также впервые представлены найденные в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга документы, в которых отражена деятельность больницы имени Софьи Перовской за 1943 год. В рамках экспозиции раскрыты особенности работы лечебных подразделений, трудности снабжения и повседневной жизни.

«Музей блокадной медицины — символ подвига медиков блокадного Ленинграда. Создание музея — это одно из направлений деятельности по сохранению памяти о защитниках нашего города, медицинских работниках, которые следовали традициям милосердия и человеколюбия, самоотверженности и стойкости», — отметил директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко.