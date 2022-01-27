Как сообщают в пресс-службе Кремля, 27 января, в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города.

Комитет по транспорту Петербурга предупреждает о том, что с 09:00 до 16:00 будет отменена остановка «Пискаревское мемориальное кладбище» на автобусных маршрутах №80, 123, 138 и 178. Ближайшая остановка «Меншиковский проспект» расположена в 350 метрах.

К 09:00 обстановка на дорогах Петербурга спокойная. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация оценивается в 6 баллов. Петербуржцы также не сообщают о перекрытиях.