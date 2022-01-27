Сегодня президент Владимир Путин посетит Петербург. Рассказываем, зачем, а также как изменится движение автотранспорта в городе.
Как сообщают в пресс-службе Кремля, 27 января, в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города.
Комитет по транспорту Петербурга предупреждает о том, что с 09:00 до 16:00 будет отменена остановка «Пискаревское мемориальное кладбище» на автобусных маршрутах №80, 123, 138 и 178. Ближайшая остановка «Меншиковский проспект» расположена в 350 метрах.
К 09:00 обстановка на дорогах Петербурга спокойная. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация оценивается в 6 баллов. Петербуржцы также не сообщают о перекрытиях.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Город находился в осаде на протяжении 872 дней — прорвать блокадное кольцо удалось только 18 января 1943 года. За это время, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.
В 2019 году в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады. Тогда же были впервые опубликованы блокадные дневники артистов балета Кировского (ныне Мариинского) театра. А еще появилось мобильное приложение «Блокада. Имена», которое визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. Его запустил «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье.
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