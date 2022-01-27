Появилась «Линия памяти» — мемориал людям, живущим в блокаду на Васильевском острове

Временный мемориал разместили на 12-й линии Васильевского острова — возле здания «Витаминной аптеки» в особняке Бремме. «Линия памяти» состоит из самодельных табличек, увековечивающих память людей, живших на острове в дни блокады, ушедших с него на фронт, а также жителей осажденного Ленинграда и участников войны, потомки которых живут на острове по сей день.

Как пишет «Бумага», все данные для табличек собирали сами василеостровцы — одни воссозданы по документам из семейных архивов, которые жители острова передали организаторам акции, другие петербуржцы принесли сами. Всего мемориал состоит из более 100 имен. Сегодня, 27 января, День снятия блокады и последний день «работы» мемориала.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — город находился в осаде на протяжении 872 дней. За это время погибли, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97 % от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.

В 2019 году в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады. Тогда же были впервые опубликованы блокадные дневники артистов балета Кировского (ныне Мариинского) театра. А еще появилось мобильное приложение «Блокада. Имена», которое визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. Его запустил «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье.

«Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.