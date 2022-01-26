Смольный показал проект реконструкции недостроенного комплекса «Ленполиграфмаш»

Напомним, заводские корпуса комплекса «Ленполиграфмаш» переехали в Приморский район, и с 2020 года в здании на набережной Карповки можно научиться создавать шрифты, купить модную одежду и сделать из своего ребенка бизнесмена. «Собака.ru» публикует подробный гид по главному общественному пространству Петроградской стороны.