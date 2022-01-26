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Смольный показал проект реконструкции недостроенного комплекса «Ленполиграфмаш»

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Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал проект реконструкции недостроенного комплекса «Ленполиграфмаш» на проспекте Медиков. Показываем его и рассказываем, во что превратят здание.

Скриншот карт Google

Согласно карточке, опубликованной на сайте комитета, комплекс «Ленполиграфмаш» на проспекте Медиков, 7 литера «Ж» ждет реконструкция с приспособлением здания под размещение конгрессно-выставочного центра. Разработкой нового облика здания занималось ООО «Бастион».

Комитет по градостроительству и архитектуре

Напомним, заводские корпуса комплекса «Ленполиграфмаш» переехали в Приморский район, и с 2020 года в здании на набережной Карповки можно научиться создавать шрифты, купить модную одежду и сделать из своего ребенка бизнесмена. «Собака.ru» публикует подробный гид по главному общественному пространству Петроградской стороны.

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