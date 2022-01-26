Почему припаркованные автомобили не эвакуируют ради уборки снега? Рассказали в Смольном

О том, почему машины не эвакуируют — цитата по «Фонтанке»:

Считаю, что такая история, как принудительная эвакуация или использование эвакуаторов для очистки города, — крайне сложная, громоздкая. И [могут быть] серьезные юридические риски, потому что любая царапинка, которая была или будет. Практически по большинству случаев перемещения транспорта будем получать иски и вязнуть в судах.