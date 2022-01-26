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Почему припаркованные автомобили не эвакуируют ради уборки снега? Рассказали в Смольном

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Казалось бы, эвакуация припаркованных с нарушениями правил автомобилей может помочь расчистить дороги от снега. Но почему Смольный этого не делает? Публикуем ответ властей.

Shutterstock.com

Анатолий Повелий

О том, почему машины не эвакуируют — цитата по «Фонтанке»:

Считаю, что такая история, как принудительная эвакуация или использование эвакуаторов для очистки города, — крайне сложная, громоздкая. И [могут быть] серьезные юридические риски, потому что любая царапинка, которая была или будет. Практически по большинству случаев перемещения транспорта будем получать иски и вязнуть в судах.

Ранее Повелий пообещал, что до конца года Петербург перейдет на новую систему уборки улиц и дворов. За основу возьмут опыт Москвы. «Уборочная» реформа будет сконцентрирована в том числе на улучшении условий труда дворников. На базе действующих казенных учреждений будут созданы государственные и бюджетные, город закупит новую уборочную технику разных габаритов, увеличит штат работников.

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