Обещание дня: Петербург перейдет на новую систему уборки улиц до конца 2022 года

До конца года Петербург перейдет на новую систему уборки улиц и дворов. Такое обещание дали в Смольном.
По словам вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия, за основу новой системы уборки улиц возьмут опыт Москвы. «Уборочная» реформа будет сконцентрирована в том числе на улучшении условий труда дворников. На базе действующих казенных учреждений будут созданы государственные и бюджетные, город закупит новую уборочную технику разных габаритов, увеличит штат работников. За уборку внутриквартальных территорий будут ответственны государственные бюджетные учреждения.
Анатолий Повелий
О реформе системы уборки Петербурга — цитата по ТАСС:
Если мы будем работать на той базе, которая сегодня есть, каждую зиму мы будем наступать на одни и те же грабли. В рамках той реконструкции отрасли, которую мы планируем и в жилищной, и в дорожной отрасли, мы предполагаем […] двигаться определенным путем. Он из себя представляет создание государственных бюджетных учреждений, которые возьмут на себя внутриквартальные территории, мы уйдем от рисков, связанных с недобросовестностью частного бизнеса. Сроки у нас достаточно сжатые, мы должны до конца года не просто прийти к пониманию […] нормативов, но и выработать, защитить их, подвести под них бюджетное финансирование.
Причины некачественной уборки Петербурга этой зимой, по мнению Повелия, кроются во множестве факторов. Виноваты в том числе большой объем выпавшего снега (порядка 135 сантиметров), температурные скачки, отток трудовых ресурсов из-за пандемии коронавируса. Из-за того, что большое внимание при уборке было сконцентрировано на проезжих частях, недостаточно расчищались тротуары, образовывались наледи. Реконструкция системы уборки позволит избежать подобной ситуации в будущем.
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