Обещание дня: Петербург перейдет на новую систему уборки улиц до конца 2022 года

О реформе системы уборки Петербурга — цитата по ТАСС:

Если мы будем работать на той базе, которая сегодня есть, каждую зиму мы будем наступать на одни и те же грабли. В рамках той реконструкции отрасли, которую мы планируем и в жилищной, и в дорожной отрасли, мы предполагаем […] двигаться определенным путем. Он из себя представляет создание государственных бюджетных учреждений, которые возьмут на себя внутриквартальные территории, мы уйдем от рисков, связанных с недобросовестностью частного бизнеса. Сроки у нас достаточно сжатые, мы должны до конца года не просто прийти к пониманию […] нормативов, но и выработать, защитить их, подвести под них бюджетное финансирование.