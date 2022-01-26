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В петербургском метрополитене продлили масочный режим до конца марта

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В Петербургском метрополитене продлевают масочный режим. Требование надевать маску будет действовать до 31 марта.

Shutterstock.com

Продление мер санитарной безопасности связано с изменениями в антиковидном постановлении Смольного № 121, которые внесли 25 января. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Также до 31 марта сохранятся штрафы за отказ надеть маску. Первое нарушение обойдется в 4 тысячи рублей, повторное — 5 тысяч рублей.

Напомним, правительство Петербурга изменило в «коронавирусное» постановление №121. В нем ужесточили некоторые ограничения из-за «омикрона». В основном оно касается детей и школьников: отменены дополнительные занятия, запрещен проход в музеи и кинотеатры, а также спортивные мероприятия.

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