В петербургском метрополитене продлили масочный режим до конца марта

Продление мер санитарной безопасности связано с изменениями в антиковидном постановлении Смольного № 121, которые внесли 25 января. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Также до 31 марта сохранятся штрафы за отказ надеть маску. Первое нарушение обойдется в 4 тысячи рублей, повторное — 5 тысяч рублей.

Напомним, правительство Петербурга изменило в «коронавирусное» постановление №121. В нем ужесточили некоторые ограничения из-за «омикрона». В основном оно касается детей и школьников: отменены дополнительные занятия, запрещен проход в музеи и кинотеатры, а также спортивные мероприятия.