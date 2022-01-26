Видео дня: заяц нелегально пробрался в Летний сад, прибежав к нему по замерзшей Фонтанке

«Минувшей ночью нас ждал еще один сюрприз. На камеры видеонаблюдения Летнего сада со стороны реки Фонтанки попал еще один гость. Куда он направлялся и как оказался в центре города, мы, к сожалению, не знаем, уж очень коротким был его визит в сад», — поделились сотрудники музея под открытым небом.

Накануне в Летнем саду также рассказали о «залетном» пернатом госте из Финляндии. В начале месяца специалистами садов Русского музея во время кормления была замечена окольцованная большая синица. После наблюдений и дальнейшей поимки птицы выяснилось, что это двухлетний самец, окольцованный орнитологами города Ханко в Финляндии.

«Маленький пернатый герой преодолел более пятисот километров и сейчас прекрасно чувствует себя на территории сада. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как и в южной части Финляндии встречается не менее шести видов синиц, в том числе и большая синица. Для этого вида не характерна оседлая жизнь и для молодых птиц типичны перемещения на десятки и сотни километров», — поделились сотрудники Летнего сада.