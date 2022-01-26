В Петербурге уже более 2 тысяч классов перевели на удаленку из-за «омикрона»

«Школы остаются работать в очном режиме. Хотя у нас в последние три дня практически удвоение каждый день происходит [количества] классов и детей, которые остаются дома. На сегодняшний день больше 2 тыс. классов у нас ушли на удаленное обучение», — сказала Потехина.

На данный момент в Петербурге более 65 тысяч детей по разным причинам учатся дома — это более 10% от общего числа школьников (всего их около 550 тысяч). Больше половины городских школ продолжают обучение в полноценном режиме. Потехина добавляет, что у директоров учебных заведений остается право отправлять на удаленное обучение любой класс, где есть заболевшие коронавирусом.

«На централизованное дистанционное обучение на сегодняшний день мы уходить не планируем», — подчеркнула вице-губернатор.

Напомним, 24 января в Петербурге на дистанционное обучение перевели более 1 000 классов из 253 школ из-за распространения штамма «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Также в Петербурге за неделю выросло количество госпитализации детей с коронавирусом. За это время с 93 пациентов увеличилось до 246. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Помимо этого, правительство Петербурга изменило в «коронавирусное» постановление №121. В нем ужесточили некоторые ограничения из-за «омикрона». В основном оно касается детей и школьников: отменены дополнительные занятия, запрещен проход в музеи и кинотеатры, а также спортивные мероприятия.