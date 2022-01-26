«Северного сияния всегда мало. Посмотрев северное сияние в самолете из Мурманска, сразу после посадки помчалась ловить ясное небо, ярчайшие звезды и милое, нежное северное сияние на горизонте, прекрасно дополняющее пейзаж. Как чудесно, что можно просто выбраться после дел на природу, насладиться прекрасным, завораживающим зрелищем. Интересно стоять, восхищаться, пробовать угадать, какие формы будут в следующий момент, обсудить лучики», — поделилась петербурженка, сделавшая снимки.