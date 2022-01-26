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Минувшей ночью петербуржцы наблюдали северное сияние над Ладожским озером. Посмотрите на него!

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Минувшей ночью в небе над Ладожским озером можно было наблюдать северное сияние. Посмотрите, каким оно было!

«Северного сияния всегда мало. Посмотрев северное сияние в самолете из Мурманска, сразу после посадки помчалась ловить ясное небо, ярчайшие звезды и милое, нежное северное сияние на горизонте, прекрасно дополняющее пейзаж. Как чудесно, что можно просто выбраться после дел на природу, насладиться прекрасным, завораживающим зрелищем. Интересно стоять, восхищаться, пробовать угадать, какие формы будут в следующий момент, обсудить лучики», — поделилась петербурженка, сделавшая снимки.

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