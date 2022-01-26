Небольшие морозы и возвращение снега: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михала Леуса, сегодня, 26 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием гребня антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков.

Температура воздуха сегодня в городе составит -5…-7 градусов, по области -4…-9. Ветер ожидается юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

А уже завтра ночью, в четверг, атмосферный фронт с запада вновь принесет в Петербург снег.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 27 января, ночью и днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер ожидается южный умеренный. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем -1…-3. На дорогах образуется гололедица.

В пятницу, 28 января, в Петербурге временами также пройдет небольшой снег. Ветер ночью переменный слабый, днем северный, северо-восточный умеренный. В ночное время суток -2…-4 градуса, днем -1…-3. На дорогах по-прежнему гололедица.