Ледяная глыба упала с крыши и убила собаку на Малодетскосельском проспекте в Петербурге

Инцидент произошел на Малодетскосельском проспекте у дома 22/29, пишет «Фонтанка» со слов очевидца. Он заявил, что самого падения он не видел, а услышал только звуки падения льда. А затем заметил девушку на тротуаре, которая держала тело собаки. А через полчаса на место происшествия прибыли ЖКС и огородили опасную зону.

«Я спускался вниз, и один из очевидцев, вышедший из проезжающей мимо машины, сказал, что там производили чистку снега. Хозяйка была в шоковом состоянии и в основном плакала», — уточнил он.

Как сообщает «Фонтанка», в ЖКС Адмиралтейского района информацией насчет происшествия не владеют.

Также появилась информация, что с собакой гуляла 13-летняя девочка. После неожиданной смерти любимца она впала в истерику. По стечению обстоятельств, ребенка не задело ледяной глыбой. Свидетели происшествия уже обратились в полицию.