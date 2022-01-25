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Ледяная глыба упала с крыши и убила собаку на Малодетскосельском проспекте в Петербурге

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В Петербурге с дома упала огромная ледяная глыба во время уборки крыши и убила собаку. Чудом осталась цела 13-летняя девочка, владелица животного. Очевидцы сообщают, что ограждения появились после произошедшего.

Инцидент произошел на Малодетскосельском проспекте у дома 22/29, пишет «Фонтанка» со слов очевидца. Он заявил, что самого падения он не видел, а услышал только звуки падения льда. А затем заметил девушку на тротуаре, которая держала тело собаки. А через полчаса на место происшествия прибыли ЖКС и огородили опасную зону.

«Я спускался вниз, и один из очевидцев, вышедший из проезжающей мимо машины, сказал, что там производили чистку снега. Хозяйка была в шоковом состоянии и в основном плакала», — уточнил он.

Как сообщает «Фонтанка», в ЖКС Адмиралтейского района информацией насчет происшествия не владеют.

Также появилась информация, что с собакой гуляла 13-летняя девочка. После неожиданной смерти любимца она впала в истерику. По стечению обстоятельств, ребенка не задело ледяной глыбой. Свидетели происшествия уже обратились в полицию.

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