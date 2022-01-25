18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Смольном рассказали, стоит ли ввод локдауна в Петербурге на повестке

Поделиться:

Правительство Петербурга пока не планирует обсуждать введение локдауна из-за распространения штамма «омикрон». Об этом рассказал замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов в ходе конференции Федерации рестораторов и отельеров, пишет «Фонтанка».

Helnv / Shutterstock.com

«Давайте не будем говорит о локдаунах. Но при необходимости точечные меры, в частности различные виды удаленной работы, будут приниматься. Сокращение возможной численности культурных и иных мероприятий тоже вероятно. Возможно, это будет необходимым», — заявил Ситов.

Также не ведут дискуссий о введении ограничений для отдельных видов бизнеса, к примеру общепита и торговых центров, добавил Александр Ситов. Решение будут принимать на оперштабе, который состоится в эту пятницу, 28 января. Помимо этого, Ситов не стал комментировать информацию о возможной отмене QR-кодов.

Напомним, в Кремле ответили на вопрос, возможно ли введение в России нового локдауна из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. На сегодняшний день подобные меры не обсуждаются.

В России новая (и стремительная!) волна коронавируса из-за «омикрона». Ждать локдаун? Сколько будет расти заболеваемость? Это конец пандемии?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: