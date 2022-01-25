В Смольном рассказали, стоит ли ввод локдауна в Петербурге на повестке

«Давайте не будем говорит о локдаунах. Но при необходимости точечные меры, в частности различные виды удаленной работы, будут приниматься. Сокращение возможной численности культурных и иных мероприятий тоже вероятно. Возможно, это будет необходимым», — заявил Ситов.

Также не ведут дискуссий о введении ограничений для отдельных видов бизнеса, к примеру общепита и торговых центров, добавил Александр Ситов. Решение будут принимать на оперштабе, который состоится в эту пятницу, 28 января. Помимо этого, Ситов не стал комментировать информацию о возможной отмене QR-кодов.

Напомним, в Кремле ответили на вопрос, возможно ли введение в России нового локдауна из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. На сегодняшний день подобные меры не обсуждаются.