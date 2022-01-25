В честь СПбГУ назовут целую планету! Имя для космического объекта выберут студенты

Как рассказали «Собака.ru» в университете, присвоение его имени космическому объекту — одно из мероприятий, запланированных в рамках празднования 300-летия СПбГУ, которое будет отмечаться в 2024 году. При содействии Института прикладной астрономии Российской академии наук найдена малая планета, имя которой предложено присвоить Санкт-Петербургскому государственному университету. Для этого необходимо придумать планете имя и представить краткое обоснование на английском языке.

в соответствии с требованиями Международного астрономического союза (International Astronomical Union) имя не должно содержать более 15 знаков. Также не приветствуются имена, содержащие слово «университет», и имена, являющиеся сокращениями наподобие СПбГУ или СПбУнивер. Вот наиболее возможные названия для планеты:

«Альма Матер 1724» . Альма-матер издавна ассоциируется с понятием «университет», а цифры указывают на год основания университета.

. Альма-матер издавна ассоциируется с понятием «университет», а цифры указывают на год основания университета. «Петроколлегиум». В этом названии отражены роль Петра I (как автора идеи создания университета и автора ее воплощения в жизнь), здание Двенадцати коллегий (как некий материальный символ вуза) и комплексность подхода к решению проблем развития науки в России — Академия наук, университет, гимназия.

«Мы находимся на пороге важного события — трехсотлетнего юбилея университета. Космический объект, названный в честь СПбГУ, позволит увековечить имя первого университета России для наших потомков на совершенно новом, во всех смыслах космическом уровне», — отметил ректор СПбГУ и член-корреспондент РАН Николай Кропачев.