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Устали от куч снега, гор мусора и прочих «неудобств» в Петербурге? Расслабьтесь и посмотрите мемы о зиме-2022

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Признаемся: мы тоже устали от зимы в этом году. Как известно, смех не только продлевает жизнь, но и помогает расслабиться и снять напряжение. Это мы вам и предлагаем! Показываем главные мемы начала 2022 года в Петербурге и заглядываем в недры Twitter в поисках лучших шуток о кучах снега, горах мусора и прочих «неудобствах» уже, кажется, ставшей типичной для города зимы.

Пока петербуржцы закупают сотни килограммов песка, чтобы самостоятельно раскидать его на обледеневшие улицы, литрами пьют кофе, запасаясь противоскользящим жмыхом, чистят тротуары лопатам (приходится даже тем, кто передвигается по городу на коляске!), а Илья Варламов приглашает Александра Беглова на прогулку по Петербургу, пользователи Twitter не спят, днями и ночами пытаясь в шуточной форме отрефлексировать происходящее. Конечно, мы в нем порылись — вот что пишут петербуржцы о зиме-2022.

Не обошлось и без шуток про злополучную какашку — арт-объект или «хулиганскую выходку» московского художника Ивана Волкова на Марсовом поле.

Другие не выдерживают натиска зимы и все-таки падают. Те, кто более-менее твердо стоят на ногах, героически взбираются на сугробы, чтобы оставить на них свои послания.

Некоторые считают, что в Петербург нужно позвать мэра Москвы Сергея Собянина. Кстати, предложение не из ряда вон выходящее. Весной 2019 года столичные коммунальщики помогли петербургским — в город приехали две бригады, чтобы помыть фасады домов.

Москвичи, правда, считают иначе: 

Дальше мы продолжим уже без лишних слов. Публикуем еще много, много шуток про зиму-2022 в Петербурге. 

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