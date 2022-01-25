Устали от куч снега, гор мусора и прочих «неудобств» в Петербурге? Расслабьтесь и посмотрите мемы о зиме-2022

Признаемся: мы тоже устали от зимы в этом году. Как известно, смех не только продлевает жизнь, но и помогает расслабиться и снять напряжение. Это мы вам и предлагаем! Показываем главные мемы начала 2022 года в Петербурге и заглядываем в недры Twitter в поисках лучших шуток о кучах снега, горах мусора и прочих «неудобствах» уже, кажется, ставшей типичной для города зимы.