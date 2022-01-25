Устали от куч снега, гор мусора и прочих «неудобств» в Петербурге? Расслабьтесь и посмотрите мемы о зиме-2022

Признаемся: мы тоже устали от зимы в этом году. Как известно, смех не только продлевает жизнь, но и помогает расслабиться и снять напряжение. Это мы вам и предлагаем! Показываем главные мемы начала 2022 года в Петербурге и заглядываем в недры Twitter в поисках лучших шуток о кучах снега, горах мусора и прочих «неудобствах» уже, кажется, ставшей типичной для города зимы.
Пока петербуржцы закупают сотни килограммов песка, чтобы самостоятельно раскидать его на обледеневшие улицы, литрами пьют кофе, запасаясь противоскользящим жмыхом, чистят тротуары лопатам (приходится даже тем, кто передвигается по городу на коляске!), а Илья Варламов приглашает Александра Беглова на прогулку по Петербургу, пользователи Twitter не спят, днями и ночами пытаясь в шуточной форме отрефлексировать происходящее. Конечно, мы в нем порылись — вот что пишут петербуржцы о зиме-2022.
Мы — лёд под ногами Беглова.— Максим Тесли (@maxim_tesli) January 17, 2022
В Питере высокий уровень преступности, потому что из-за Беглова большинству людей приходится сворачивать на скользкую дорожку.— Таня Барышникова (@sarcazmator) January 19, 2022
Дискредитация Беглова суровым и привычным климатом Петербурга идет полным ходом.— Дикий Петербург (@Wild_SPb) January 21, 2022
Погода, прекрати! Отзови своих черных пиарщиков в виде снега и грязи! Восьмому ребенку в семье очень сложно.
Не обошлось и без шуток про злополучную какашку — арт-объект или «хулиганскую выходку» московского художника Ивана Волкова на Марсовом поле.
Совершенно удивительная ситуация в Питере. Весь Питер в г@вне, гололеде и мусоре из-за Беглова. А к ответственности привлекают художника, вылепившего из снега какашку на Марсовом поле. Ау! У Беглова три миллиона какашек в каждом дворе!— Yulia Latynina (@YLatynina) January 17, 2022
Другие не выдерживают натиска зимы и все-таки падают. Те, кто более-менее твердо стоят на ногах, героически взбираются на сугробы, чтобы оставить на них свои послания.
А, да, забыла совсем.— Kurwa Incorporated (@Suitanshadow) January 22, 2022
1:0 в пользу Беглова, я таки навернулась на обледеневшей Ваське. pic.twitter.com/QUwWmXz8ZM
Зимний стрит-арт в Петербурге— Дикий Петербург (@Wild_SPb) January 24, 2022
Фото: RedLine1917 pic.twitter.com/48dOTguf1D
Некоторые считают, что в Петербург нужно позвать мэра Москвы Сергея Собянина. Кстати, предложение не из ряда вон выходящее. Весной 2019 года столичные коммунальщики помогли петербургским — в город приехали две бригады, чтобы помыть фасады домов.
Собянин записал видео для Беглова pic.twitter.com/18ZsWo3JuT— душевный проктолог (@w3c_user) January 21, 2022
Москвичи, правда, считают иначе:
Похоже, что #Беглов покусал таки #Собянин'а.— Пуховый Пух ❤️✌🏻☮ (@dokbarboskin) January 22, 2022
Ну или они однояйцевые близнецы. pic.twitter.com/stXE7QPWpU
Дальше мы продолжим уже без лишних слов. Публикуем еще много, много шуток про зиму-2022 в Петербурге.
Вот и я посмотрела фильм Последняя дуэль.— Натали Портман (@postojalin) January 22, 2022
Такой же жесткий, как зима в Петербурге.
Коротко о ситуации в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/l2poNmV435— Диана Виноградова (@VforVinogradova) January 18, 2022
в петербурге новый челлендж называется пол это лёд— эн мастерофф (@n_kadnikov) January 18, 2022
В Петербурге коммунальные службы работают, просто они тоже на удаленке.— МистерТвитстер (@M_Tvitster) January 22, 2022
Коротко о Петербурге: pic.twitter.com/JibgIOpBFQ— Рося Скрипник (@rosya_why) January 17, 2022
Одним заснеженным днем в Петербурге— Голос в твоей голове (@HatterSleep) January 24, 2022
С дорожных знаков стирали Любовь pic.twitter.com/BnNfMPGVIf
Карикатура из журнала Крокодил 1972 сбылась в 2022 в Петербурге pic.twitter.com/hHEnoulhqn— Александр (@AlexSit76) January 23, 2022
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