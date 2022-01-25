Движение по Индустриальному проспекту перекроют на полгода из-за ремонта

Протяженность участка, на котором будут проводиться работы, составляет чуть более 3 километров — включая «карманы» для парковки машин и мост через реку Охта. Согласно плану-графику ГАТИ, ограничения движения автотранспорта введут в конце апреля 2022 года. Работы займут полгода и продлятся до конца октября. Подрядчика выберут на конкурсной основе в феврале.

«Индустриальный проспект является одной из главных магистралей микрорайона Ржевка-Пороховые и всего Красногвардейского района. В последний раз ремонтные работы на нем проводились в 2010 году», — отмечают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как напоминают в Смольном, в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Петербурге планируется отремонтировать порядка 46 городских улиц общей протяженностью около 80 километров. Из федерального бюджета на приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние выделен 1 миллиард рублей. Среди наиболее важных адресов — Лиговский проспект, Пулковское шоссе, улица Маршала Захарова, проспект Большевиков и другие.