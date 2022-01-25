Петербуржцы спасли котят, запертых в подвале Мариинского театра

Петербуржцы спасли котят из подвала Мариинского театра. Они забились туда в поисках тепла и оказались взаперти после того, как продух закрыли, чтобы избежать размораживания.
О спасении котят рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. По его словам, котята оказались запертыми в подвале Мариинского театра после того, как в нем был закрыт продух — сотрудники сделали это, чтобы избежать размораживания и выхода из строя инженерных коммуникаций.
После обращения петербуржцев волонтеры «Республики кошек и котов» связались с дирекцией Мариинского театра. Сотрудники учреждения пошли на встречу и открыли один из продухов, котятам доставили еду и воду. Также волонтеры договорились с главным ветеринарным врачом города, что позже животные будут отловлены для стерилизации.
«Напоминаю всем директорам учреждений, которые обнаружили или обнаружат забежавших на ночлег четвероногих — всех животных можно оперативно и бесплатно стерилизовать за счёт бюджета, а потом волонтеры всегда помогут найти им новый дом и любящих хозяев!» — отметил Пиотровский.
Напомним, в 2019 году правительство России обязало открыть как минимум один из продухов в подвалах многоквартирных домов для бездомных животных. Предполагалось, что это позволит не только поддерживать в подвалах нужную температуру и влажность, но и поможет бездомным животным беспрепятственно попадать в подвалы в зимнее время и не умереть от холода на улице.
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