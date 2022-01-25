Петербуржцы спасли котят, запертых в подвале Мариинского театра

О спасении котят рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. По его словам, котята оказались запертыми в подвале Мариинского театра после того, как в нем был закрыт продух — сотрудники сделали это, чтобы избежать размораживания и выхода из строя инженерных коммуникаций.

После обращения петербуржцев волонтеры «Республики кошек и котов» связались с дирекцией Мариинского театра. Сотрудники учреждения пошли на встречу и открыли один из продухов, котятам доставили еду и воду. Также волонтеры договорились с главным ветеринарным врачом города, что позже животные будут отловлены для стерилизации.

«Напоминаю всем директорам учреждений, которые обнаружили или обнаружат забежавших на ночлег четвероногих — всех животных можно оперативно и бесплатно стерилизовать за счёт бюджета, а потом волонтеры всегда помогут найти им новый дом и любящих хозяев!» — отметил Пиотровский.